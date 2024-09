Simmons è in salute e pronto per il training camp

L'agente di Ben Simmons, Bernie Lee, ha fatto sapere che il suo assistito non avrà alcuna restrizione in vista del training camp dei Brooklyn Nets, presentandosi quindi in salute e pronto a ricominciare dopo l’operazione alla schiena a cui si è sottoposto lo scorso 14 marzo. A 28 anni Simmons entra nel suo ultimo anno di contratto e deve rimettere in carreggiata la sua carriera

Solamente tre anni fa Ben Simmons era un All-Star , un primo quintetto difensivo e il vice-difensore dell’anno alle spalle di Rudy Gobert, un giocatore che alla soglia dei 25 anni era pronto a fare il definitivo salto di qualità. Le ultime tre stagioni però sono state un calvario tra situazioni complicate con i Philadelphia 76ers, problemi di fiducia nei propri mezzi dopo il celeberrimo tiro a cui ha rinunciato nei playoff contro Atlanta e, sopratutto, tantissimi problemi fisici alla schiena . Da quando è passato ai Brooklyn Nets ha disputato appena 57 partite in tre anni , di cui appena 15 nella passata stagione e nessuna dopo febbraio, quando si è definitivamente fermato sottoponendosi ad una seconda operazione alla schiena nel mese di marzo. Il suo agente Bernie Lee ci ha tenuto però a far sapere che il suo assistito è in piena salute e affronterà il training camp dei Nets senza alcuna restrizione fisica a partire dal prossimo 1 ottobre, provando a rimettere in carreggiata una carriera che negli ultimi tre anni è stata decisamente diversa rispetto alle prime quattro stagioni a Philadelphia (rookie dell’anno, tre volte All-Star, terzo quintetto All-NBA nel 2020). Simmons ha una motivazione forte per dare il massimo: entra infatti nel suo ultimo anno di contratto a 40.3 milioni di dollari e ai Nets — che dovrebbero essere una delle peggiori squadre della prossima stagione, specialmente dopo la cessione di Mikal Bridges — dovrebbe avere ampie possibilità di far vedere di essere ancora un giocatore NBA, altrimenti per lui potrebbe non esserci alcuna offerta nell’estate del 2025.

Il trainer Chris Brickley assicura per Simmons: "Fidatevi di me"

Le ultime immagini condivise sui social dal suo trainer Chris Brickley lo filmano mentre tira da tre punti (un appuntamento classico di ogni off-season, salvo poi non guardare neanche il canestro una volta in campo) e si muove discretamente bene, ma è stato proprio Brickley su Twitter ad assicurare per lui: “Ben è in salute, si muove molto bene, è meglio ora di quando era un All-Star. Non ho mai assicurato per un giocatore che non fosse in grado di dimostrare ciò che vale una volta cominciata la stagione. Fidatevi di me in questo caso”.