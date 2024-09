Con ogni probabilità trascorrerà la gran parte della sua prima stagione da professionista in G League, perché raramente una scelta al secondo giro (nel suo caso la n°55) può avere impatto fin dal via in una squadra con ambizioni da playoff. Ma inutile provare a far finta che quel cognome non pesi: le attenzioni, almeno al via della stagione dei Lakers, saranno tutte su Bronny James e su papà LeBron, che potrà realizzare il sogno di giocare assieme al figlio. A Hollywood storie come queste, perfette per un copione da film, piacciono, e l'attenzione mediatica di sicuro non mancherà