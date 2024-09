Neanche un contratto firmato che lo vincola ai Bucks fino al 2028 mette al riparo una superstar come Giannis Antetokounmpo dalle mille voci di mercato. L’ultima arriva da un giornalista rispettato come Sam Amick, forse perché ospite di un podcast di parte come "The TK Show" (del giornalista Tim Kawakami, una delle voci più ascoltate e influenti della Bay Area quando si tratta di sport): “Gli Warriors come destinazione futura dell’ex MVP e campione NBA greco non sono da escludere”, dice Amick. E lo motiva così: “Se le cose a Milwaukee dovessero precipitare [i Bucks vengono già da due eliminazioni consecutive al primo turno, ndr] Giannis potrebbe voler lasciare i Bucks. Ricordiamoci che Khris Middleton sarà un free agent la prossima estate [e Middleton è da sempre una presenza importante per Giannis in spogliatoio, ndr] e che il proprietario degli Warriors Joe Lacob ha sempre avuto il sogno di portare Antetokounmpo a Golden State. Vale la pena tener d’occhio questa eventualità”, conclude Amick. Per ora resta solo questo: un’eventualità. Ma di doman - come si dice - non v’è certezza…