Un grazie che non era scontato

Appresa la notizia della trade che lo porterà ai T’Wolves, e che peraltro è ancora in via di definizione, Randle ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sul parquet del Madison Square Garden aggiungendo la caption: “NEW YORK! THANK YOU”. E l’affettuoso messaggio d’addio non è passato inosservato, raccogliendo consensi tra i tifosi dei Knicks così come anche da ex compagni, tra i quali anche RJ Barrett e Immanuel Quickley, a loro volta passati da New York a Toronto durante la scorsa stagione all’interno della trade per OG Anunoby. È un addio dolce, quindi, quello di Randle alla città e alla sua tifoseria, anche perché da entrambe le parti resteranno i ricordi di un quinquennio vissuto insieme con non poche soddisfazioni.