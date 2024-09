La notizia iniziale risale all’ottobre del 2022, quando Dikembe Mutombo, confermando il coraggio che l’aveva sempre contraddistinto in campo, annunciava di aver intrapreso un percorso di cure per provare a trattare il tumore al cervello che gli era appena stato diagnosticato. E oggi, purtroppo, arriva invece la notizia della sua scomparsa a soli 58 anni. Nato a Kinshasa, oggi Repubblica Democratica del Congo e poi emigrato negli Stati Uniti per frequentare il college a Georgetown, Mutombo è entrato in NBA come 4° scelta assoluta al Draft del 1991. E da lì in poi per quasi vent’anni, dall’altezza dei suoi 218 centimetri, accompagnato da un’apertura di braccia persino superiore, è stato un’autentica forza della natura in difesa. Non a caso, con 3.289 stoppate in carriera, Mutombo rimane ancora oggi il secondo di sempre nella specifica classifica, dietro ad un altro grande centro di origini africane come Hakeem Olajuwon.