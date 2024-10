Una prima sfida in allenamento, come ce ne saranno molte, in stagione (almeno se Bronny farà parte della prima squadra a lungo). Il Media Day dei Lakers è stato anche l’occasione – tra sorrisi e frecciatine – per raccontare (con diverse versioni) il primo confronto in campo padre-figlio, ovvero una singola azione in cui LeBron James si è ritrovato accoppiato al figlio Bronny. “Devo dire le cose seriamente, come sono andate?” ha iniziato il giovanissimo rookie gialloviola. “Ho guardato le immagini di quell’allenamento e lui [LeBron] ha messo un piede fuori. Ma non voglio tirar fuori questo argomento”. “Come non vuoi tirarlo fuori? Lo hai appena fatto”, lo ha incalzato LeBron. “Dici che sono uscito dal campo? Ma se non c’è neppure una telecamera che può riprendere quell’angolo, in palestra?”. “Tutto quello che so è che ti ho fermato”, ha insistito Bronny, rivolto al padre. Che allora ha approfittato dell’assist per passare lui all’attacco: “Ah sì? Allora digli di quando ti ho fermato io, e hai finito per andare fuori dal campo in palleggio”.