La palla a due della stagione NBA 2024-25 (contando la preseason) si alza nel deserto: domani ad Abu Dhabi, alle ore 18 italiane – diretta su Sky Sport NBA con il commento di Dario Vismara e Tommy Marino – i Boston Celtics campioni NBA 2024 sfidano i Denver Nuggets campioni NBA 2023. Un match che ovviamente darà indicazioni limitate – è solo la prima delle cinque amichevoli che entrambe le squadre sosterranno prima del via ufficiale (Celtics e Nuggets si ritrovano di fronte già domenica, sempre su Sky) – ma la curiosità come sempre accade in questi casi è altissima. Coach Mazzulla deve fare a meno di Kristaps Porzingis, ancora alle prese con il recupero fisico dopo l’operazione al piede sostenuta a giugno, mentre in casa Nuggets sarà interessante a chi Michael Malone darà il ruolo di titolare nella prima uscita stagionale accanto a Murry, Porter Jr., Gordon e Jokic (il favorito è Christian Braun). Curiosità, sempre tra le fila di Denver, per l’esordio di Russell Westbrook, ma anche per vedere un altro veterano come Dario Saric all’ennesimo esordio con una nuova maglia (agli Warriors non ha avuto troppa fortuna).