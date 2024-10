Non che Kawhi Leonard si sia mai dimostrato particolarmente euforico, nemmeno nei momenti più felici che nella sua carriera non sono mancati, anzi. L’ex Spurs e Raptors è noto da anni per l’atteggiamento costantemente schivo e per una conclamata tendenza al basso profilo . Tendenza confermata anche durante la fase di avvicinamento dei suoi Clippers alla nuova stagione. Leonard , reduce dai problemi fisici che gli avevano imposto di chiudere in anticipo la serie di primo turno di playoff contro Dallas lo scorso aprile, si è detto moderatamente ottimista in vista del suo ritorno : “Sto bene, mi sto prendendo il tempo necessario per diventare più forte e essere pronto a giocare”. A proposito della nuova versione della squadra, uscita con cambiamenti importanti dal mercato estivo dopo l’addio forzato a Paul George , Kawhi è apparso ancora più cauto.

Kawhi non è impressionato

Derrick Jones Jr, Kris Dunn e un cavallo di ritorno come Nic Batum, sono questi i principali volti nuovi nel roster dei Clippers per la stagione 2024-25. Nomi che dovranno in buona parte supplire all’assenza di George, colonna portante della squadra nelle ultime cinque stagioni proprio accanto a Leonard. E Kawhi, che fin qui ha svolto allenamenti in gran parte separati dal resto del gruppo in modo da non compromettere il recupero dal suo infortunio, ha avuto modo di osservare i nuovi compagni all’opera. “Nessuno mi ha impressionato per ora”, ha risposto Leonard quando gli è stato chiesto delle sensazioni dopo la prima settimana di training camp, aggiungendo poi “ho visto dei miglioramenti giorno dopo giorno, vediamo come potranno progredire in futuro”.