A fine gara (vinta dai suoi Grizzlies sui Dallas Mavericks 121-116) il tabellino di Ja Morant in soli 18 minuti dice 13 punti (perché i canestri non possono mai mancare, nel suo arsenale), 4 rimbalzi, 3 assist (uno per mandare a schiacciare con l’alley oop Zach Edey) e una stoppata (meravigliosa, la classica “chase down” arrivando da dietro in corsa). Il repertorio completo, insomma, quello che fa gioire i tifosi dei Grizzlies che finalmente possono rivederlo in campo dopo una stagione segnata dalla squalifica prima e dall’infortunio poi. Se non che… Se non che Ja Morant all’inizio del secondo quarto si gira la caviglia destra dopo che il pallone – su un tentativo di passaggio schiacciato a terra da parte di Naji Marshall – va a impattare proprio il piede di Morant che stava tornando in difesa di gran corsa. Il n°12 dei Grizzlies è costretto a uscire dal campo zoppicante, ma nel post partita ci tiene a tranquillizzare tutti: “Tutto a posto, nessun problema. È solo preseason”, come a voler subito allontanare i fantasmi del passato.