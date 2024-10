Il commitment universitario, al tempo dei social, si fa così: smartphone in una mano, camera accesa, e un video per "The Players' Tribune": così i gemelli Boozer (figli dell'ex star NBA Carlos Boozer) hanno annunciato di scegliere i Duke Blue Devils per proseguire assieme la loro carriera sportiva. Carlos, due volte All-Star con la maglia degli Utah Jazz, in una carriera durata 13 anni in NBA, ha anche lui alle spalle un'esperienza nel college di Durham, North Carolina, e così la coppia di liceali, n°2 (Cameron) e n°17 (Cayden) nei ranking ESPN in tutta America, ha scelto di continuare la tradizione familiare. Duke, soprattutto in Cameron, ala di 2.05 dall'indubitabile talento, si assicura così un'altra star per la stagione 2025-26, pronta a raccogliere il testimone da Cooper Flagg, che ai Blue Devils deve oggi ancora iniziare la sua avventura ma che tutti danno già sicuramente in NBA (è il favorito per la prima scelta assoluta) con il Draft 2025. I fratelli Boozer iniziano invece il loro ultimo anno di liceo alla Christopher Columbus High School di Miami, in Florida - e proprio il college di Miami è stato l'alternativa più credibile per entrambi come destinazione universitaria. Alla fine però ha prevalso il fascino di Duke e del Cameron Indoor Stadium, che nel 2025 accoglierà "un altro" Cameron, Boozer, pronto a infiammare gli animi dei "Cameron crazies", come è conosciuta la "student section" di Duke, scatenatissima alle partite interne dei Blue Devils.