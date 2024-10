Brandon Ingram è stato per tutta l’estate e rimane ancora uno dei nomi più caldi sul mercato, ma a quanto sembra il rapporto con i Pelicans, apparso poco sereno negli ultimi mesi, sarebbe in via di recupero. Il giocatore avrebbe conquistato tutti per l’atteggiamento dimostrato durante il training camp, lodato innanzitutto da coach Willie Green

Per tutta l’estate la sensazione, condivisa dalla maggior parte degli addetti ai lavori, era che all’avvio della nuova stagione Brandon Ingram non avrebbe più vestito la maglia dei Pelicans . Il giocatore, reduce da una stagione tormentata , pareva infatti scocciato dalla mancata disponibilità dimostrata dalla franchigia nel rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025 . Dall’altra parte, poi, il front office di New Orleans sembrava aperto alle proposte di eventuali trade che coinvolgessero l’ex Lakers. Ora, però, a poco più di una settimana dall’inizio della regular season, Ingram non si è mosso e nel frattempo parrebbe aver fatto passi avanti nell’opera di recupero del rapporto con la squadra .

Un training camp che lascia ben sperare

A spendersi in lodi per l’ala ex Duke è stato prima di tutto coach Willie Green, che a “The Athletic” ha dichiaro che Ingram “Non solo si è inserito molto bene, sta dominando in allenamento”. Le stesse fonti riportano di un ottimismo diffuso nei quadri tecnici e dirigenziali di New Orleans, ottimismo alimentato da quelle che vengono definite “Prestazioni fenomenali offerte in allenamento” dal giocatore. A far ben sperare, poi, sembrerebbe essere anche la disponibilità da parte di Ingram a lavorare sulla sua selezione di tiro, in precedenza spesso inefficace a causa dell’eccessivo ricorso alle soluzioni dalla media distanza. Nella nuova versione dei Pelicans che hanno detto addio a Jonas Valanciunas e Dyson Daniels e accolto Dejounte Murray, quindi, potrebbe esserci ancora spazio per un Ingram in molti aspetti diverso dal passato.