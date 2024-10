La prima sfida tra New York Knicks e Minnesota Timberwolves è stata contrassegnata dalle emozioni forti, come conferma anche il duro scambio a fine partita tra Donte DiVincenzo e l'assistente allenatore Rick Brunson, papà di Jalen. Di tutt'altra natura è stato invece lo scambio tra Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns: i due ex compagni di squadra si sono abbracciati e salutati come due vecchi amici, scambiandosi la maglia alla fine del match e firmandosela a vicenda. A fare notizia però è stata soprattutto una battuta di Edwards, protagonista di una super prestazione da 31 punti e 8 triple in soli 27 minuti. Mentre lui e Towns (in doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi per la vittoria dei Knicks) si scambiavano la maglia, un tifoso a bordo campo si è rivolto a Edwards dicendo "una volta finito il contratto... New York baby, New York"; la stella dei T'Wolves non gli ha risposto direttamente, ma abbracciando Towns si è lasciato sfuggire "Di sicuro mi piacerebbe giocare di nuovo insieme", facendo immediatamente notizia. Le probabilità che questo accada nel breve periodo sono nulle: Edwards è entrato adesso nel suo primo anno di un'estensione di contratto quinquennale da 245 milioni di dollari che lo accompagnerà fino all'estate del 2029 senza possibilità di uscita anticipata, e a soli 23 anni è uno dei giocatori di maggiore valore di tutta la lega, rendendo impossibile uno scambio per lui. Sognare però non costa nulla, e a New York dopo i successi delle ultime stagioni ormai sono convinti di poter raggiungere qualsiasi giocatore.