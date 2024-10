Anche in una NBA ormai abituata a contratti dalle cifre astronomiche, dire di no a 165 milioni di dollarinon è cosa da poco. Ad averlo appena fatto sarebbe De’Aaron Fox, che stando a quanto riportato da Shams Charania di “ESPN” avrebbe declinato l’offerta di prolungamento del contratto con Sacramento e che per tre anni gli avrebbe garantito per l’appunto circa 165 milioni di dollari. L’accordo tra giocatore e franchigia, in effetti, scade solo nel 2026, ma dietro al rifiuto di rinegoziarne la durata non ci sarebbe l’intenzione di Fox di cambiare aria, quanto di attendere la prossima estate per firmare un prolungamento molto più ricco.