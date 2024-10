Embiid: "Mai più back-to-back in carriera"

In un'intervista con ESPN, Joel Embiid ha rivelato che con ogni probabilità non giocherà mai più un back-to-back in carriera, dando priorità all’arrivare in salute al termine della stagione. "Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per farmi sentire al meglio per il resto della mia carriera. Anche il mio corpo dovrà subire un’evoluzione"

La frase è di quelle pesanti, specialmente per un giocatore che ha appena superato la soglia dei 30 anni: "Se dovessi fare una previsione, direi che non giocherò più back-to-back per il resto della mia carriera". Parole e musica di Joel Embiid, che parlando con ESPN ha ammesso come la gestione del suo fisico in questo momento sia la priorità numero 1 per lui. Non a caso Embiid è stato fermato dai Philadelphia 76ers in pre-season per evitare di sovraccaricare un ginocchio sinistro che evidentemente ha bisogno di molte cure. Dopo aver giocato appena 433 partite sulle 637 possibili nelle ultime otto stagioni (senza considerare le prime due annate perse interamente per operazioni ai piedi), il camerunese ha deciso di dare priorità alla post-season, di comune accordo con la franchigia con la quale ha appena esteso il suo contratto per altre tre stagioni. "Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per farmi arrivare in salute alla post-season" ha detto durante il media day di inizio stagione, a cui si è presentato con un fisico asciugato di circa 11-13 chili, con l'obiettivo di perderne ulteriori per alleggerire il carico sulla parte bassa del corpo. "Bisogna evolvere anche nel fisico, e trovare modo per essere sempre dominanti anche invecchiando" ha spiegato Embiid. "È la cosa giusta da fare per farmi avere il giusto sostegno per il resto della carriera".