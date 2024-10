Monty Williams allena una squadra di figli d'arte

A pochi mesi di distanza dalla disastrosa stagione passata alla guida dei Detroit Pistons, coach Monty Williams ritorna in panchina - ma non a livello professionistico e neanche universitario, bensì liceale. Williams ha accettato di diventare allenatore della squadra di basket di TMI Episcopal, liceo nella zona di San Antonio dove è tornato a vivere insieme alla famiglia. Il motivo è semplice: in quella scuola vanno entrambi i suoi figli, Elijah e Micah, che avrà quindi l'opportunità di allenare in prima persona. Di Elijah in particolare si parla benissimo in ottica NBA, venendo già considerato uno dei principali prospetto del paese nel 2026 quando finirà la scuola, mentre Micah la concluderà solo nel 2029. I due non saranno gli unici "figli d'arte" in squadra: come scritto dal giornalista Don Harris su Twitter, a TMI Episcopal giocano anche Draven Duncan e Ozmei Bowen, rispettivamente figli delle leggende dei San Antonio Spurs Tim Duncan e Bruce Bowen. Un quartetto davvero di livello con un allenatore con ampia esperienza di NBA alle spalle.