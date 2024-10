Minnesota: "Ce l'hanno rubata". LeBron d'accordo

New York e Minnesota hanno dato vita a una splendida serie finale per il titolo WNBA, con una gara-5 in cui c'è stato di tutto: tensione, emozione, giocate eccezionali, errori, ma soprattutto polemiche . A farla da padrone è soprattutto l'episodio che di fatto ha determinato il supplementare , poi vinto dalle Liberty per conquistare il primo titolo della loro storia. Ripercorriamo i fatti: sotto di due lunghezze a 6 secondi dalla fine, le Liberty hanno messo la palla nelle mani della loro stella Breanna Stewart , la quale ha ricevuto il pallone (commettendo una evidente violazione di passi, non ravvisata dagli arbitri) e poi ha attaccato il centro dell'area , trovando il contatto con il corpo della giocatrice delle Lynx Alanna Smith , che ha poi abbassato le braccia nel tentativo di stoppare l'avversaria. Gli arbitri hanno quindi fischiato fallo contro l'ala delle Lynx , dando a Stewart due tiri liberi (in una serata in cui le Liberty hanno tirato 23 volte dalla lunetta contro le 8 delle avversarie) che sono valse il pareggio a 5.2 secondi dalla fine . Una giocata che ha fatto imbestialire l'allenatrice Cheryl Reeve, il cui challenge non è stato accolto dalla terna arbitrale dopo la revisione al replay (nel quale, per regolamento, non hanno potuto ratificare la violazione di passi), indicando la " posizione difensiva illegale " di Smith come la motivazione del fallo.

Reeve: "Ce l'hanno rubata, al contrario non avrebbero mai fischiato"

L'allenatrice di Cecilia Zandalasini si è presentata come una furia in conferenza stampa, scagliandosi contro gli arbitri. "So che i titoli saranno tutti su 'Reeve si lamenta per i falli' e vi dico: fatelo. Scrivete tutto. Perché questa sera ce l'hanno rubata". "Arbitrare non è così difficile: basta fischiare la stessa cosa su entrambi i lati del campo. Per tre partite in questa serie ci siamo lamentati della stessa identica cosa, e anche la mia collega delle Liberty lo ha fatto dopo gara-4. "Il contatto, a essere veramente generosi, è marginale. Lo stesso identico fallo dall'altra parte sarebbe stato considerato come marginale e non ci sarebbe stato fallo. Garantito. Quando si rivede un'azione, ci dovrebbe essere una terza parte che decide e non quelli in campo. Quella chiamata ha deciso la partita ed è dura da digerire, come nel 2016 quando mancarono una violazione di 24 secondi [nella decisiva gara-5 contro le Los Angeles Sparks a 1:12 dalla fine, ndr]. Fa schifo e fa male. Entrambe le squadre si giocavano il titolo: avrebbero dovuto lasciare che le giocatrici decidessero la partita. Le Liberty hanno tirato col 30% dal campo, la differenza è stata tutta nei tiri liberi".