Liberty campionesse WNBA, Zandalasini e Lynx ko

Le New York Liberty hanno conquistato il primo titolo WNBA della loro storia, vincendo la decisiva gara-5 per 67-62 dopo un tempo supplementare. Jonquel Jones è stata nominata come MVP della serie finale, sopperendo con 17 punti alle difficoltà al tiro delle stelle Sabrina Ionescu e Breanna Stewart. Niente da fare per le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini, in campo per meno di 6 minuti con un errore al tiro e zero punti segnati. L’allenatrice Cheryl Reeve si è scagliata contro l’arbitraggio: "Ce l'hanno rubata"

Una delle serie più belle e combattute di sempre non poteva che concludersi dopo un tempo supplementare. Le New York Liberty e le Minnesota Lynx hanno dato vita a una finale splendida e combattutissima, risolta solamente in gara-5 dopo cinque minuti extra e non senza una grande dose di polemiche. A spuntarla sono state le Liberty, che dopo la delusione della sconfitta in finale dello scorso anno sono riuscite a conquistare il primo titolo della loro lunghissima storia, visto che 27 anni fa erano state loro a vincere la primissima partita nella storia della neonata WNBA. Ci sono riuscite al termine di una gara di rimonta, recuperando dal -7 dell'intervallo grazie a un terzo quarto da 20-10 guidate dai 17 punti di Jonquel Jones, nominata come MVP della serie finale al termine del match. La sua prestazione e i contributi fondamentali delle tedesche Leonie Fiebich e Nyara Sabally (13 punti, e 7 rimbalzi per entrambe) hanno fatto la differenza, sopperendo alle brutte serate delle due stelle Sabrina Ionescu e Breanna Stewart. Le due superstar hanno combinato per appena 18 punti in due con un tremendo 5/34 al tiro (1/19 per Ionescu di cui 1/10 da tre, 4/15 per la superveterana Stewart), anche se entrambe sono riuscite a rendersi utili in altro modo (7 rimbalzi e 8 assist per la point guard, 15 rimbalzi senza mai uscire dal campo per l'ala). Per Stewart si tratta del terzo titolo in carriera dopo i due vinti con Seattle, mentre per Ionescu (decisiva in gara-3 con la tripla della vittoria) è la prima affermazione al suo quarto anno nella lega.