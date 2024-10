Questa notte i suoi Celtics affronteranno i Knicks nella sfida che darà il via alla stagione 2024-25 (diretta su Sky Sport NBA alla1.30 con commento in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna), e Joe Mazzulla è già carico. Il coach dei campioni NBA in carica dice di non avvertire alcuna pressione da parte dei media di Boston e quando gli chiedono il perché di tanta sicurezza finisce per tirare in ballo addirittura il suo funerale

Nei due anni da capo allenatore dei Celtics, di cui il secondo culminato con la conquista del titolo, Joe Mazzulla ha abituato tutti a delle dichiarazioni spesso bizzarre e fuori dal coro. Dotato di una personalità del tutto singolare, il coach dei campioni NBA in carica non si è smentito nemmeno alla vigilia della sfida con New York che aprirà la stagione 2024-25. “Non sento affatto la pressione da parte dei media di Boston” ha risposto Mazzulla quando gli è stato chiesto delle aspettative che la città e la stampa cittadina hanno in vista del possibile repeat dei biancoverdi, “usano solo parole, non è che hanno delle armi e che verranno a cercarmi se dovessimo perdere”. Mazzulla ha poi specificato: “Devono scrivere perché è il loro mestiere, ma le parole per me non significano nulla”.