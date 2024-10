Dopo la conferma che Joel Embiid salterà almeno tutta la prima settimana di regular season, i Sixers hanno reso noto che anche Paul George, il grande colpo del mercato estivo, non sarà disponibile per la gara d’esordio in programma stanotte contro Milwaukee. La stagione di Philadelphia comincia quindi in salita, ma coach Nick Nurse non si dice preoccupato

Il mercato estivo li aveva visti uscire trionfatori, con il colpo Paul George come ciliegina sulla torta di un roster rinnovato e parecchio profondo, ma l’inizio di stagione si prospetta complicato per i Sixers . Dopo aver saltato in toto le amichevoli di preparazione alla stagione , Joel Embiid non vedrà il campo nemmeno durante la prima settimana di regular season . Le sue condizioni verranno quindi rivalutate, ma la cautela palesata nelle scorse settimane dal giocatore e dalla dirigenza a proposito dei tempi di recupero dell’MVP del 2023 fa pensare che l’esordio stagionale possa essere ancora rimandato . E l’esordio stagionale è di certo rimandato anche per George , che questa notte non sarà della partita nella prima uscita ufficiale della stagione 2024-25 .

Un inizio in salita, ma Nurse è tranquillo

Uscito dal campo lo scorso 14 ottobre durante l’amichevole con Atlanta, George soffre ancora per il problema al ginocchio sinistro e non sarà quindi a disposizione di coach Nick Nurse per la partita di questa notte contro Milwaukee (diretta dalla 1.30 su Sky Sport Arena con commento in lingua originale, repliche nella giornata di domani mercoledì 24 ottobre su Sky Sport NBA con commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua). Coach Nurse che però non si è detto preoccupato dall’allungarsi del periodo di recupero delle sue stelle, a cominciare da Embiid. “Non c’è nessun ritardo” ha dichiarato Nurse a proposito del camerunese, che deve ancora partecipare agli allenamenti con il resto della squadra, “Joel sta bene, ha perso peso e ci stiamo attenendo al piano concordato in modo da fargli raggiungere la miglior condizione possibile prima di rimetterlo in campo”.