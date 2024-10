Maxey trascina i Sixers: vittoria a Indiana

Che Pacers e Sixers , tra acciacchi e assenze pesanti, non fossero al meglio lo si era capito nelle prime due partite disputate in stagione, chiuse con una vittoria e una sconfitta per i primi e con due sconfitte dai secondi, e un po’ di ruggine è affiorata anche nell’inizio della sfida del tradizionale NBA Sundays alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis . Meccanismi difensivi ben lontani dalla perfezione a cui ha fatto da contraltare qualche errore di troppo in attacco hanno segnato il 1° quarto , chiuso in vantaggio 28-23 dagli ospiti, bravi a trovare risposte nella profondità del loro roster. Senza Joel Embiid e Paul George , attesi a breve al rientro in campo, Philadelphia riesce a non affondare nel 2° quarto nonostante la serata tutt’altro che eccezionale della terza stella della squadra Tyrese Maxey . A trascinare i Sixers è uno dei volti nuovi arrivati in estate, il veterano Eric Gordon , che chiude la prima metà di gara con 12 punti , per distacco il migliore dei suoi. Dall’altra parte, però, Indiana comincia a macinare gioco nella seconda frazione e degli undici giocatori mandati sul parquet da coach Rick Carlisle è il solo Bennedict Mathurin a non iscriversi tra i marcatori . È una tripla di Kyle Lowry poco prima dell’intervallo a riavvicinare gli ospiti sul 58-52 .

Sfida all’ultimo canestro, la decide Maxey

L’andamento della partita non muta al rientro in campo delle squadre, Tyrese Haliburton prova a spingere i Pacers con due triple nel cuore del 3° quarto, la prima delle quali arrivata dopo aver mandato per terra Lowry con una finta di corpo. Quello, però, è il momento in cui si rimette in moto Maxey, che a 5:30 da giocare nel quarto riporta il punteggio in parità a quota 68 e costringe Carlisle al time out. Non che l’intervento del coach di Indiana serva a molto, anzi, perché Maxey piazza un altro parziale di 5-0 con cui port avanti i suoi 69-75 e costringe Carlisle a fermare ancora il gioco. La risposta dei Pacers è firmata da T.J. McConnell, che alza il livello di energia della squadra su entrambi i lati del campo e al termine del quarto i Sixers sono avanti di un solo punto sul 77-78. E, tra qualche palla persa un po’ goffamente e alcune prodezze individuali, la partita prosegue in un punto a punto che sembra premiare Philadelphia, più lucida nella gestione degli ultimi possessi. Dall’altra parte Haliburton perde due palloni preziosissimi, ma segna la tripla in controtempo che manda tutti al supplementare sul 105-105. Un supplementare in cui sale in cattedra ancora Maxey, che segna i canestri decisivi e si rivela efficacissimo anche in difesa e, nonostante un passaggio a vuoto potenzialmente pericoloso in lunetta, porta i suoi alla prima vittoria in stagione.