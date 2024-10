Un quarto di secolo sulle panchine NBA non è cosa da poco, anzi, il traguardo che attende Doc Riversnella stagione che inizia tra pochissimi giorni è di quelli storici. L’ex coach di Celtics e Clippers, arrivato a Milwaukee nel corso della scorsa regular season, proverà a rendere speciale la sua 25° stagione da capo allenatore. In una lunga intervista concessa a “The Athletic”, Rivers si è detto molto fiducioso in vista di quella che per i Bucks appare come la più classica delle annate che possono portare a due soli risultati: il trionfo o il disastro. “Come diceva Bill Belichick” ha dichiarato Rivers, citando il leggendario allenatore di New England in NFL, “o faremo atterrare questo c**z* di aereo, oppure ci schianteremo”. Una situazione, quella dove la vittoria sembra quasi obbligatoria, in cui Rivers si è già trovato in passato e, a suo dire, non ha mai fallito.