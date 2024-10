L'ottimismo e la passione, a Spike Lee, non hanno mai fatto difetto, almeno per quanto riguarda le questioni di tifo cestistico. Presenza immancabile a bordo campo al Madison Square Garden, e spesso anche in trasferta con la squadra, il regista newyorkese non ha mai nascosto la sua passione viscerale per i Knicks. Una passione che non si è mai affievolita nemmeno nelle stagioni più buie, che negli ultimi vent'anni non sono mancate a New York. E ora, con Jalen Brunson e compagni a tutti gli effetti candidati a detronizzare i Celtics campioni in carica, Lee si è lanciato in un acquisto e in un proclama entrambi molto impegnativi.