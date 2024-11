Detroit passa a Brooklyn, 7 punti per Fontecchio

I Pistons vincono la loro seconda partita stagionale per 106-92 sul campo dei Brooklyn Nets, lasciando l'ultimo posto nella Eastern Conference. Simone Fontecchio chiude con 7 punti e 8 rimbalzi per accompagnare un quintetto tutto in doppia cifra, legittimando il risultato nella ripresa. Ai padroni di casa non bastano i 26 di Cameron Johnson e i 17 di Cam Thomas

La maratona di New York ha costretto i Detroit Pistons a un piccolo cambio di programma, presentandosi al Barclays Center direttamente in metropolitana, ma in fin dei conti è andata bene così. Simone Fontecchio e compagni sono infatti riusciti a vincere la seconda partita di questo loro inizio di stagione, lasciando l’ultimo posto nella Eastern Conference ai Milwaukee Bucks. Ci sono riusciti al termine di una partita certamente non indimenticabile ma comunque ben giocata dalla squadra di coach JB Bickerstaff, che si gode un quintetto tutto in doppia cifra a cui si aggiungono i 18 e 4 triple di Malik Beasley uscendo dalla panchina. Il migliore è Cade Cunningham con 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist pur con 7 palle perse, azionando la doppia doppia di Jalen Duren (13 punti e 17 rimbalzi), i 18 di Tobias Harris, i 15 di Jaden Ivey e i 14 di Tim Hardaway Jr. Simone Fontecchio firma il suo massimo in stagione per minuti in campo a quota 24, merito sopratutto del suo lavoro nella metà campo difensiva e a rimbalzo (8 in tutto, solo Duren più di lui), pur senza trovare il fondo della retina (1/6 dal campo, 4/5 ai liberi) per chiudere con 7 punti e un assist per un plus-minus di +10.