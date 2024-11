I Lakers assegnano Bronny James alla G League

Dopo quattro scampoli di partita disputati tra i grandi, Bronny James avrà l’opportunità di andare a "farsi le ossa" in G League nei prossimi mesi. Come già ampiamente previsto e preannunciato sin dal mese scorso, i Los Angeles Lakers hanno deciso di assegnarlo ai South Bay Lakers, l’affiliata della G League con la quale dovrebbe fare il suo debutto sabato in casa contro Salt Lake City. Per il figlio di LeBron si prospettano mesi di "spola": venerdì sarà in panchina con i gialloviola per la partita in casa contro i Philadelphia 76ers, ma successivamente prenderà parte alle gare in casa dei South Bay così da poter proseguire il suo percorso di sviluppo in partite vere e non solo in allenamento. "Il piano per Bronny è sempre stato quello di fare avanti e indietro tra i Lakers e South Bay" aveva detto coach JJ Redick a inizio regular season, per una pratica che non deve risultate come una bocciatura: dei 28 giocatori scelti al secondo giro nel Draft del 2023, ben 23 hanno giocato nella lega affiliata della NBA.