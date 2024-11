Che la sfida tra Mavs e Suns , squadre che si sono presentate ai nastri di partenza della stagione con grandi ambizioni, sarebbe stata equilibrata era nelle previsioni. A Dallas , però, il finale della gara tra i campioni della Western Conference e Kevin Durant e compagni ha regalato addirittura un finale punto a punto terminato quasi nel caos . Con il punteggio in perfetta parità a quota 113 , infatti, in quella che avrebbe dovuto essere l’ultima azione dei tempi regolamentari gli ospiti non sono riusciti a trovare che un floater di Royce O’Neale , non esattamente la prima opzione offensiva dei Suns . Sull’errore del compagno si è avventato Jusuf Nurkic , che dopo aver strappato il rimbalzo ha provato l’appoggio al tabellone , impeditogli dall’ intervento di Daniel Gafford . Intervento ritenuto da subito falloso nell’ interpretazione degli arbitri , molto contestata dai Mavs e poi confermata dopo la visione dell’instant replay. Nel mandare in lunetta Nurkic , però, i direttori di gara hanno anche deciso di rimettere 0.8 secondi sul cronometro della partita .

Il libero di Nurkic e la tripla sbagliata da Doncic

Dopo una lunga interruzione dovuta alla visione dell’instant replay, Nurkic, tiratore da 66.7% in carriera ai liberi, ha quindi sbagliato il primo tentativo per poi segnare il secondo. Immediato il time out chiamato da Dallas per provare a organizzare la rimessa da metà campo e tentare un tiro velocissimo per ribaltare il risultato. Rimessa affidata a Spencer Dinwiddie e ben disegnata da coach Jason Kidd, che riusciva a liberare Luka Doncic per una tripla presa quasi dal logo a centrocampo. Lo sloveno, non nuovo a canestri da quella distanza, è riuscito a far partire il tiro sull’intervento di Grayson Allen, ma la palla non ha sfiorato nemmeno il ferro, sancendo così il 114-113 finale in favore di Phoenix.