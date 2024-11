Porzingis scalda i motori: si allenerà in G League

I Boston Celtics potrebbero essere vicini a ritrovare il loro centro titolare: Kristaps Porzingis comincerà ad allenarsi con l’affiliata della G League per aumentare per entrare nella nuova fase del suo percorso riabilitativo, avvicinandosi sempre di più al rientro in campo previsto per dicembre

I Boston Celtics si preparano a ospitare i Cleveland Cavaliers con la possibilità di infliggere loro la prima sconfitta in stagione, ma possono già guardare con ottimismo al prossimo mese. Il recupero di Kristaps Porzingis infatti procede bene: il centro titolare dei campioni in carica, che si è sottoposto a un’operazione chirurgica lo scorso giugno per un raro infortunio alla caviglia, è stato assegnato all’affiliata della G League per potersi allenare all’Auerbach Center. Il passaggio ai Maine Celtics era il passo previsto per il suo percorso riabilitativo e gli permetterà di tenere fede alla tabella di marcia programmata, con il suo rientro in campo in NBA previsto per il mese di dicembre. Insieme a lui ci sarà anche Xavier Tillman, che in questo inizio di stagione non è riuscito a dare una mano alla squadra di coach Joe Mazzulla, che sotto canestro si è affidato alla combinazione di Al Horford, Luke Kornet e Neemias Queta, uscendone comunque con un record più che positivo di 11 vittorie e 3 sconfitte. Ovvio però che con un tiratore del calibro di Porzingis (37.5% da tre nella passata stagione) il potenziale offensivo dei Celtics aumenti a dismisura, rendendo ancora più difficile per gli avversari fermare un attacco che già ora senza di lui sta viaggiando a cifre da record, con un efficienza di 125.5 punti segnati su 100 possessi secondo il sito Cleaning The Glass.