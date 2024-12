La regular season della NBA è cominciata solamente da 46 giorni, ma se potessero i New Orleans Pelicans vorrebbero già "skippare" alla prossima stagione. Neanche il tempo di esultare per la vittoria ai danni dei Phoenix Suns che ha interrotto una striscia di 9 sconfitte consecutive che in Louisiana è di nuovo tempo di fare i conti con un infortunio di un giocatore chiave. Nella partita di questa notte persa in casa con gli Oklahoma City Thunder, infatti, si è infortunato nuovamente Brandon Ingram, che contro i Suns era rientrato in campo da una tendinite al piede destro realizzando 29 punti per aiutare la squadra a tornare al successo. L’ex All-Star è caduto male sulla caviglia e non è più rientrato in campo dopo il terzo quarto, chiudendo anzitempo con appena 5 punti a referto in 18 minuti. Per lui si prospettano altre gare a riposo visto che la distorsione è stata pesante, e il “tassametro” continua a correre per New Orleans: ad oggi sono 117 le partite perse per infortunio dai giocatori del roster, dalle 18 saltate da Zion Williamson (il cui rientro è ancora avvolto nel mistero) alle 13 di Jose Alvarado e Jordan Hawkins, oltre a quelle già “scontate” da Herb Jones (18 partite), Dejounte Murray (17) e CJ McCollum (13). Il record di sole 5 vittorie e 19 sconfitte, buono a malapena per l’ultimo posto nella Western Conference e davanti solamente al 3-18 degli Washington Wizards, ha di fatto messo fine alla loro stagione prima ancora che cominciasse. Rimane un unica speranza: che tanta sfortuna in termini di infortuni venga ricompensata con altrettanta fortuna in ottica Lottery del Draft, visto che in cima alla classe del 2025 ci sono prospetti di sicuro interesse attorno al quale poter ricostruire una squadra che presto potrebbe veder partire proprio Ingram, al centro di mille voci di mercato alla vigilia di un’estate del 2025 in cui sarà free agent e possibile pedina da scambiare prima della deadline del prossimo 6 febbraio.