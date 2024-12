Coach Brown in loop: ripete "possessions" 26 volte

Dopo la facile vittoria contro Utah, l'allenatore dei Sacramento Kings ha ribadito il concetto che i suoi giocatori devono essere "metodici, giocando nella maniera giusta possesso dopo possesso dopo possesso". Per far passare il messaggio però ha ripetuto la parola "possessions" per ben 26 volte, andando in loop e diventando immediatamente virale sui social

L'allenatore dei Sacramento Kings Mike Brown non è nuovo a trovate particolari in conferenza stampa. Questa notte, dopo la facile vittoria dei suoi giocatori sugli Utah Jazz per 141-97, davanti ai giornalisti ha elogiato la partita disputata dalla sua squadra, ma ha anche ribadito la necessità di essere metodici nel proprio approccio alla partita - scegliendo una maniera decisamente particolare per far passare il suo concetto. "Dobbiamo giocare nella maniera giusta possesso dopo possesso dopo possesso " ha cominciato Brown, andando però avanti a ripetere "dopo possesso" per ben 26 volte , lasciando interdetti tutti i giornalisti presenti prima di concludere dicendo " Avete capito cosa intendo? ". Il video, ripreso anche dall'account ufficiale della NBA, ha fatto il giro del web e lo ha reso immediatamente virale.

Il precedente di Mike Brown con il laptop

Lo scorso gennaio Brown, dopo una partita persa dai suoi in cui era stato espulso per proteste, si è presentato in conferenza stampa con un pc portatile e ha mostrato a tutti i presenti gli errori commessi dagli arbitri nel finale di gara - una scena mai vista prima da parte di un allenatore NBA. La lega non ha gradito, comminandogli una multa da 50.000 dollari, tanto che lui stesso l'ha buttata sul ridere: "La mia compagna, Rochelle, è infuriata con me, perché le avevo promesso che per l'All-Star break l'avrei portata a sciare e a spassarcela un po', visto che Sacramento è vicino al Lake Tahoe. Oggi l'ho chiamata e le ho detto che probabilmente non sarà più possibile farlo, a meno che il Ritz-Carlton - che è un posto stupendo - non ci faccia un bello sconto".