“O ti svegli o ti vai a sedere in panchina”. L’invito rivolto a Buddy Hield – in toni alquanto accesi – non arrivava dal suo allenatore Steve Kerr ma da un suo compagno. E quel compagno, vien da dire inevitabilmente, non poteva che essere Draymond Green. Che nel corso dell’ultimo successo dei suoi Warriors contro Phoenix ha perso la pazienza nei confronti del suo nuovo compagno (Hield veste la maglia di Golden State solo dal via di questa stagione) con un paio di frasi alquanto esplicite che sono state catturate dalle telecamere a bordocampo. “Oggi tutti questi microfoni captano ogni parola. Ma non mi importa. Lo ripeto tranquillamente davanti a questi microfoni”, ha spiegato in conferenza stampa. “Aveva bisogno di sentirsi dire certe cose, perché noi abbiamo bisogno che Buddy giochi alla grande” [cosa non successa contro i Suns, come testimonia lo 0/7 al tiro per 0 punti in 15 minuti, ndr]. “Non ha avuto la chance di giocare tanti minuti di pallacanestro ad alto livello in questa lega: fa parte del nostro lavoro fare in modo che capisca cosa vuol dire farlo”, ha spiegato Green, che certo non si tira indietro nel suo ruolo di vecchio saggio e leader in casa Warriors.