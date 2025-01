Condividendo una celebre scena del film "The Wolf of Wall Street", Kevin Love sui social ha scritto “Immagini in diretta di Jimmy Butler dopo il suo incontro con Micky Arison”, il proprietario dei Miami Heat. Nella scena Leonardo Di Caprio urla ai suoi dipendenti "Non me ne vado! Lo show va avanti! Questa è casa mia!", e il video ha ricevuto il like da parte di Butler. Alla vigilia del suo possibile ritorno in campo stanotte contro Denver, Butler può quindi rimanere a Miami?

Dopo che l’incontro con Pat Riley non era andato come sperato, Jimmy Butler nella giornata di ieri ha incontrato il proprietario dei Miami Heat Micky Arison. Dalla riunione non è trapelato nulla dai giornalisti ben informati, ma a rivelare qualcosa è stato nientemeno che Kevin Love con un post tutto da decifrare su Instagram. Il veterano, grande amico di Butler e in voglia di buttarla sul ridere, ha condiviso sul suo profilo una celebre scena del film "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese, nel quale il protagonista Leonardo Di Caprio urla "Non me ne vado! Lo show va avanti! Questa è casa mia, ci vuole una palla da demolizione per mandarmi via da qui!" provocando la reazione esultante dei suoi dipendenti. Love ha aggiunto la scritta "Immagini in diretta di Jimmy dopo il suo incontro con Micky", facendo quindi intendere che l’incontro è andato bene e che Butler tornerà a far parte della squadra in vista della partita di questa notte in casa contro Denver, mettendo fine alla sua sospensione durata 7 gare. Lo stesso Butler ha lasciato un "like" sul post del compagno, concluso con l’hashtag "getmyjoyback", un chiaro riferimento alla conferenza stampa dello scorso 2 gennaio in cui Butler ha "rotto" con gli Heat dicendo che molto probabilmente non sarebbe riuscito a ritrovare la gioia di giocare a basket a Miami, da cui è poi scattata la sospensione. Qualcosa è cambiato nel frattempo? Se proprio non è tornato il sereno, se non altro a South Beach c’è ancora voglia di scherzare.