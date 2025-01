Il finale dell’avventura di Kevin Durant con i Nets , arrivato dopo la richiesta di essere scambiato da parte del giocatore, non era stato dei più felici, ma a quanto pare entrambe le parti in causa non portano rancore . Nella notte Durant è tornato per la seconda volta al Barclays Center da avversario, segnando 24 punti nella facile vittoria dei suoi Suns , e ad attenderlo prima e dopo la partita ha trovato molti tifosi a caccia di un autografo o di una foto ricordo . Il pubblico di Brooklyn , insomma, sembra voler ricordare solo gli aspetti positivi di un’esperienza che prometteva tantissimo e ha mantenuto molto poco, così come Durant stesso sembra provare solo affetto per la sua ex squadra . “Anche se eravamo molto disfunzionali , non so trovare una definizione migliore di questa” ha dichiarato KD dopo la gara, “ i tifosi sugli spalti ci hanno sempre sostenuto e questo è quello che conta di più”.

Le cause di un fallimento

Poco dopo, Durant si è anche soffermato sulle cause che hanno impedito a quella versione dei Nets piena di talento di avere successo. “Il fatto è che io, Kyrie [Irving] e James [Harden] non siamo quasi mai riusciti a scendere in campo insieme”, ha affermato la stella ora ai Suns, ricordando come siano state solamente 16 le partite in cui i big three di Brooklyn sono riusciti a giocare insieme, “Gli infortuni che abbiamo subito noi tre sono stati un fattore, insieme alla pandemia da Covid-19, che ha creato un sacco di confusione, ma dal punto di vista tattico e della coesione della squadra quella per me era una situazione ideale”. “Non abbiamo vinto il titolo, è vero” ha infine concluso Durant, “ma i tifosi che ci hanno visto giocare ricordano bene quanto fosse speciale quella squadra e non dimenticheranno i momenti vissuti insieme”.