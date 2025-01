C'è voluto un overtime ai Celtics per avere la meglio dei Clippers, e ora è già tempo di pensare ai Lakers: la madre di tutte le rivalità NBA (300 gare esatte già disputate solo in regular season, ma anche 12 scontri in finale NBA) mette in scena stanotte l'ultimo suo atto. I due "Jay's" di Boston (Tatum Brown) contro LeBron & AD, ma non solo: appuntamento alle 4.00 su Sky Sport Uno e domani in replica su Sky Sport NBA col commento della coppia Mamoli-Soragna

“Rivalità”? Nel dizionario NBA, per illustrare il vocabolo, si potrebbe tranquillamente trovare la foto di una sfida tra Lakers e Celtics. Ben 300 (cifra tonda) in stagione regolare, più altre 74 ai playoff, per 12 volte le due squadre si sono affrontate in finale NBA, con in palio l’anello, che 9 volte ha preso la strada di Boston (compreso nelle prime 8 finali consecutive) e 3 quella di Los Angeles. Nella notte, alla Crypto.com Arena di L.A. si rinnova la sfida, non a caso in quella che la NBA ha rinominato “Rivals Week”, la settimana delle rivalità. E non c’è una rivalità più accesa di quella tra Lakers e Celtics, da sempre. Qualcuno dice dal 1959, ovvero dalla prima finale che ha visto le due squadre scontrarsi per il titolo, ma la prima partita in assoluto risale addirittura al 9 novembre 1948 (una vittoria larga di Boston, +22, nonostante i 29 punti di George Mikan). Per tutti gli anni ’60 il dominio dei biancoverdi è stato schiacciante: i Celtics in quel decennio alzano al soffitto del Garden nove banner, e in sei di queste nove occasioni battono i Lakers in finale. Poi la rivalità torna a conquistare il palcoscenico americano (e piano piano quello mondiale) negli anni ’80, quando a inizio decennio sbarcano nella lega Magic Johnson e Larry Bird. Sono tre le finali NBA che li vedono protagonisti tra il 1984 e il 1987, due vanno a favore dello “Showtime” gialloviola, una premia il “pride” (l’orgoglio) biancoverde. Fino ad arrivare agli ultimi duelli per l’anello, nel 2008 prima e nel 2010 poi: sorridono per primi Pierce, Garnett e Allen, si vendicano due anni dopo Kobe Bryant e compagni.