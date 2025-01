Wembanyama illumina Parigi: Pacers ko 140-110

Era l'uomo più atteso di tutta la Francia, ma Victor Wembanyama è evidentemente fatto in una maniera diversa rispetto a tutti gli altri. Alla prima delle due Paris Games alla Accor Arena di Bercy, il fenomeno francese dei San Antonio Spurs ha mandato in scena uno spettacolo sensazionale, dominando in lungo e in largo la prima sfida agli Indiana Pacers. Per lui 30 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate a fine gara con 13/21 al tiro e 4/11 dalla lunga distanza, realizzando una serie di giocate incredibili tra cui una "remix" (palla appoggiata al tabellone e schiacciata al volo) con cui ha fatto saltare in piedi tutti i presenti al palazzetto. Dopo un primo tempo equilibrato, gli Spurs hanno preso possesso della partita nel terzo quarto vinto per 45-23, rendendo gli ultimi 12 minuti una mera formalità e interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive. Oltre a Wemby, molto bene anche Devin Vassell con 25 punti e Harrison Barnes con 20, in una serata in cui i neroargento hanno tirato col 60% dal campo e il 50% da tre punti.