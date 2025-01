Minnesota-Denver domani alle 21 in LIVE STREAMING

Già rivali lo scorso anno ai playoff in una serie infuocata, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets si incontrano di nuovo per una sfida importante per entrambe le squadre. Nikola Jokic è reduce da cinque triple doppie consecutive, ma Anthony Edwards coi suoi T'Wolves può solo vincere per risalire dall'ottavo posto. Appuntamento alle 21 su Sky Sport NBA con il commento di Dario Vismara e Matteo Soragna, anche in streaming aperto a tutti su SkySport.it

Se non fosse stato per qualche rimbalzo e qualche assist lasciato qua e là, Nikola Jokic avrebbe potuto realizzare una tripla doppia nelle ultime tredici partite in cui è sceso in campo. Un rendimento assolutamente fenomenale che ha riportato i Denver Nuggets fino al quarto posto nella Western Conference, cavalcando una striscia di quattro successi in fila e in generale di 12 vittorie nelle ultime 15 partite disputate. Il candidato al premio di MVP ha chiuso l'ultima partita con 35 punti, 22 rimbalzi e 17 assist, dominando i Sacramento Kings a piacimento: i Minnesota Timberwolves però lo conoscono bene e non hanno intenzione di fare da sparring partner per il miglior giocatore del mondo, provando a dare battaglia in vista della sfida di sabato sera alle 21 da seguire in diretta su Sky Sport NBA con commento di Dario Vismara e Matteo Soragna, disponibile anche in streaming aperto a tutti qui su SkySport.it.