Neppure la vittoria contro i Dallas Mavericks, nel primo rematch della finale NBA dello scorso anno che ha dato a Boston il 18° titolo della propria storia, è servita a placare la fame di successo degli uomini di coach Mazzulla. E al riguardo in particolare hanno colpito le parole di Kristaps Porzingis, uno che non parla spesso ma che quando lo fa, come in questa occasione, si fa notare: "L'anno scorso eravamo dei leoni; quest'anno in alcune partite sembriamo dei gattini", ha dichiarato il lèttone. Che ha spiegato così la sua uscita: "Fa parte della natura umana, non possiamo far finta che ogni partita sia una partita di playoff, ma ci piacerebbe avere lo spirito che avevamo lo scorso anno". Quando - dopo 46 partite - il record dei Celtics era di 35 vittorie e 11 sconfitte, valido per il primo posto nella lega, davanti ai Milwaukee Bucks. Quest'anno, invece, il bilancio di 32-14 vede Boston inseguire a 4.5 gare di distanza i Cleveland Cavs, titolari del miglior record di lega.