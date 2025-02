La notizia è stata così sorprendente e improvvisa che anche LeBron James si è ritrovato spiazzato e ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare. Lo scambio che ha portato il suo amico Anthony Davis ai Dallas Mavericks e Luka Doncic ai Los Angeles Lakers ha sorpreso anche lui, almeno secondo quanto è stato detto da Dave McMenamin di ESPN, rivelando che il Re si trovava fuori a cena a New York con la famiglia dopo la memorabile tripla doppia rifilata ai Knicks poche ore prima al Madison Square Garden. Dopo una nottata di pensieri, James ha sciolto qualsiasi dubbio sul suo prossimo futuro: come anticipato da ESPN, la sua intenzione è quella di rimanere in gialloviola anche oltre la deadline del mercato prevista per giovedì sera alle 21 italiane, intendendo quindi concludere la stagione con i Lakers e formare una super coppia con Luka Doncic. D’altronde James ha il destino nelle sue mani, visto che nel suo contratto è prevista una “no-trade clause” che gli permette di dire no a qualsiasi scambio che lo coinvolga, ma a differenza dello scorso anno — quando c’erano state conversazioni ai piani alti tra Lakers e Warriors per un possibile e clamoroso scambio — non dovrebbero esserci rumors e voci sul suo futuro almeno al momento. Quello che succederà in estate, invece, dipenderà molto da come si concluderà la stagione, inevitabilmente.