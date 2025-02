Era nell’aria da qualche settimana, e alla fine la notizia della trade che ha al centro De’Aaron Fox è arrivata nella notte. Per portarsi a casa il playmaker ormai ex Sacramento gli Spurs hanno coinvolto anche Chicago nello scambio, con Zach LaVine, altra stella data in partenza da tempo, che lascia i Bulls per approdare a Sacramento. Un movimento di mercato che cambia la prospettiva delle tre squadre coinvolte

Non è un colpo clamoroso a sorpresa come quello che aveva coinvolto Luka Doncic, Anthony Davis, Lakers e Mavs la notte precedente, perché l’idea della trade era nell’aria da tempo, ma il passaggio di De’Aaron Fox agli Spurs fa comunque notizia. Per portarsi a casa il playmaker ormai ex Sacramento, San Antonio ha dovuto approntare uno scambio a tre squadre che ha visto Chicago nel ruolo di terza in comodo. Gli Spurs, oltre a Sidy Cissoko, Zach Collins e Tre Jones, hanno ceduto quattro prime scelte e due seconde scelte. I Kings, viceversa, rinunciando a Kevin Huerter oltre che a Fox, si sono portati a casa Zach Lavine, tre prime scelte precedentemente di proprietà degli Spurs (la 2025 di Charlotte, quella di San Antonio del 2027 e quella di Minnesota del 2031) e tre seconde scelte (quella di Chicago per il 2025, quella di Denver per il 2028 e la loro seconda scelta che era stata ceduta proprio ai Bulls sempre per il 2028). I Bulls, infine, oltre a portarsi a casa Collins, Jones e Huerter, hanno recuperato la loro prima scelta al Draft del prossimo giugno, che in precedenza era nelle mani di San Antonio.