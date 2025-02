Il chiacchieratissimo ritorno di Kevin Durant ai Golden State Warriors non si farà. Secondo quanto riportato da diversi giornalisti statunitensi, l’All-Star non avrebbe alcun interesse a tornare sulla Baia con la squadra insieme alla quale ha vinto due titoli NBA nel 2017 e nel 2018. Il giocatore non ha una "no-trade clause", ma Golden State non intende prendere una superstar scontenta. Ora l'obiettivo della franchigia diventa Jimmy Butler di Miami

Sembrava tutto fatto, invece a quanto pare il chiacchieratissimo ritorno di Kevin Durant a Golden State non si farà. Secondo quanto riportato da diversi giornalisti statunitensi, a partire da Marc Stein fino a Shams Charania di ESPN e Chris Haynes, la stella dei Phoenix Suns non ha alcun interesse a tornare sulla Baia e fare di nuovo squadra con Steph Curry, facendo così saltare il suo ritorno nella squadra con cui ha vinto due titoli NBA da MVP delle Finals nel 2017 e nel 2018. Nella giornata di ieri sembrava che uno scambio a tre che avrebbe portato KD a Golden State, Jimmy Butler a Phoenix e Andrew Wiggins a Miami fosse imminente, invece il "no" di Durant dovrebbe bloccare tutto. A differenza di LeBron James e del compagno di squadra Bradley Beal, Durant non ha una "no-trade clause", perciò le squadre potrebbero concludere lo scambio indipendentemente dalla volontà del giocatore; allo stesso tempo, però, Golden State non vuole portarsi in squadra una superstar scontenta e crearsi un problema più grande ancora di non avere una stella da affiancare a Curry, come sta disperatamente cercando di fare in queste ultime 24 ore di mercato.