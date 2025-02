Trapianto di rene per l’ex NBA Nate Robinson

Nate Robinson ha un nuovo rene. L'ex giocatore NBA, protagonista per 11 stagioni e tre volte campione della gara delle schiacciate, ha ricevuto il nuovo organo durante un’operazione di trapianto durata un'ora al Medical Center dell’Università di Washington, nella sua città natale di Seattle. Come raccontato da ESPN lo scorso anno, Robinson ha appreso quasi 20 anni fa che i suoi reni non funzionavano correttamente e che un giorno avrebbe avuto bisogno di un trapianto. Nel 2021 Robinson ha cominciato ad avere insufficienze renali e ha iniziato a ricevere trattamenti di dialisi tre volte alla settimana in una clinica di Seattle. Nell'autunno del 2022, Robinson ha dichiarato pubblicamente per la prima volta di essere in cura per insufficienza renale, ma solo due anni dopo ha annunciato di aver bisogno di un donatore. A quel punto l'Università di Washington - la sua alma mater - è stata inondata di offerte da parte di persone disposte a donare il loro rene per aiutarlo. Robinson ha giocato in NBA per 11 stagioni con otto squadre diverse, segnando una media di 11 punti a partita, di cui 17.2 nel 2008-09, la sua ultima stagione con i Knicks, giocando anche con Danilo Gallinari sia a New York che a Denver per un totale di 79 partite in carriera. Si è reso noto al grande pubblico per la sua personalità debordante e per le sue ridotte dimensioni (175 centimetri), che non gli hanno impedito di vincere lo Slam Dunk Contest nel 2006, 2009 e 2010.