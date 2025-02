Se a inizio stagione qualcuno avesse previsto che, in dirittura della tradizionale pausa per l’All-Star Game , i Bucks sarebbero stati al 5° posto e i Sixers addirittura all’ 11° posto della classifica della Eastern Conference , sarebbe probabilmente considerato pazzo. Milwaukee , infatti, dopo un’annata tribolatissima sembrava infatti poter finalmente godere dei frutti dell’intesa tra Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard e Philadelphia , protagonista assoluta del mercato estivo, era considerata a tutti gli effetti la prima sfidante di Boston a Est . Entrambe le squadre, però, sono state protagoniste di un inizio di regular season complicatissimo, dal quale Giannis e compagni sono almeno riusciti a riemergere, togliendosi anche la soddisfazione di vincere la Emirates NBA Cup lo scorso dicembre. I Sixers , invece, tra infortuni a ripetizione e tanti passaggi a vuoto, al momento non hanno ancora trovato la svolta positiva tanto attesa. Una svolta che potrebbe anche partire dalla sfida di questa sera, dove le due grandi deluse della stagione si ritroveranno una di fronte all’altra.

Tra novità e voglia di riscatto

I Bucks, però, arrivano da 6 sconfitte nelle ultime 8 partite, calo di rendimento che li ha portati a scivolare fino al 5° posto a Est. La sconfitta casalinga contro Atlanta di venerdì notte, arrivata dopo aver vanificato un vantaggio di 21 punti, ha rappresentato solo l’ultimo episodio di un periodo tutt’altro che felice per i ragazzi di coach Doc Rivers. Contro gli Hawks sono serviti a poco i 12 punti e 7 rimbalzi di Kyle Kuzma, ultimo arrivato a Milwaukee e per cui si è sacrificato un giocatore amatissimo da tifosi e compagni come Khris Middleton. Non che dall’altra parte vada molto meglio, perché i Sixers hanno perso 4 delle ultime 5 partitee, complici i continui problemi fisici che tormentano sia Joel Embiid che Paul George, non sembrano riuscire a trovare un’identità tattica coerente. Contro i Pistons, nell’ultima sconfitta rimediata nonostante l’assenza di Cade Cunningham per Detroit, Embiid e George erano in campo insieme all’altra stella di Philadelphia Tyrese Maxey, ma la prestazione della squadra è stata comunque molto deludente. Ecco perché un riscatto immediato, magari piazzando il colpo proprio in casa di Antetokounmpo, si rende più che mai necessario. L’appuntamento con l’NBA Sundays è per le 20 su Sky Sport Max con il commento live di Flavio Tranquilloe Davide Pessina.