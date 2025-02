L’infortunio occorso a Giannis Antetokounmpo lo costringerà a saltare in toto l’All-Star Weekend in programma da venerdì a domenica al Chase Center di San Francisco, e la NBA ha quindi dovuto convocare un sostituto per il greco. La scelta è caduta sulla stella degli Hawks, che in principio aveva preso male l’esclusione e non ne aveva fatto mistero

Trae Young può sorridere, perché dopo aver manifestato sui social la sua frustrazione per non essere stato scelto tra i giocatori che avrebbero partecipato al prossimo All-Star Game, l’infortunio occorso a Giannis Antetokounmpo gli ha offerto l’occasione di prendersi una piccola rivincita. Young, che giusto la scorsa settimana si era detto deluso e aveva affermato di non capire i motivi della sua esclusione, tra un paio di giorni salirà su un aereo diretto a San Francisco a domenica sera scenderà in campo al Chase Center con il Team Chuck, selezionato da Charles Barkley. La NBA ha infatti scelto lui per sostituire l’ala dei Bucks, costretta a dare forfait per via di un guaio al polpaccio. E c’è da scommettere che Young si presenterà con qualche motivazione in più rispetto a compagni e avversari, e potrebbe essere il giocatore da tenere d’occhionell’appuntamento in programma nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA a partire dalle 2.00 e il commento live a cura di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.