Non si arresta la crisi dei Bulls, che nella notte hanno subito la 7^ sconfitta nelle loro ultime 10 partite, subendo un’autentica batosta per mano dei Pistons. Sotto 71-29 all’intervallo lungo, Chicago ha subito la dura contestazione da parte dei tifosi accorsi allo United Center e nel dopo gara coach Billy Donovan ha usato parole decise per definire la prestazione messa in campo dalla sua squadra

L’ottimo momento vissuto dai Pistons , sempre più lanciati nella corsa ai playoff nella Eastern Conference , ha trovato anche uno sbocco da record . Nella notte, infatti, all’intervallo lungo Cade Cunningham e compagni comandavano per 71-29 allo United Center dopo aver letteralmente dominato in lungo e in largo nel primo tempo. E il +42 maturato al termine del 2° quarto ha rotto un primato di franchigia che durava da più di mezzo secolo. Il record precedente, curiosamente, era arrivato proprio contro Chicago , nel +34 con cui i Pistons avevano chiuso il primo tempo della sfida giocata il 23 marzo del 1969 . E se Detroit può dunque festeggiare sull’onda lunga di una stagione che sta dando grandi soddisfazioni, i Bulls sembrano aver toccato il fondo e allo stesso tempo non paiono in grado di arginare una crisi ormai conclamata.

Donovan e una squadra imbarazzante

Come era facile prevedere, durante la partita contro Detroit non sono mancate le contestazioni da parte del pubblico di casa, frustrato dall’atteggiamento tenuto dai propri beniamini. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto nemmeno a coach Billy Donovan: “Non c’è dubbio che sia stato imbarazzante, mi sarebbe piaciuto vedere almeno qualcuno che ci mettesse del coraggio, magari prendendosi uno sfondamento o qualcosa di simile”. Le contestazioni, secondo il playmaker di Chicago Josh Giddey, sono state più che meritate: “Non abbiamo fatto proprio nulla per farci applaudire dai nostri tifosi stasera, essere sotto di 40 all’intervallo lungo semplicemente non è accettabile”. Per i Bulls, che hanno avuto in Giddey e nel rookie Matas Buzelisgli unici giocatori ad andare in doppia cifra, l’unica buona notizia consiste nel calendario. Le due squadre, infatti, tornano ad affrontarsi già questa notte, sempre in casa di Chicago, e allo United Center si aspettano di vedere Nikola Vucevic e compagni scendere in campo animati almeno dalla voglia di rivincita.