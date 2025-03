Per il suo ruolo in “Ray”, il film su Ray Charles, Jamie Foxx nel 2005 ha vinto un Oscar come miglior attore (e anche i Golden Globe). Poi la sua carriera multidisciplinare l’ha visto trionfare anche nella musica (aggiudicandosi un Grammy nel 2010) e in tv. Questo per dire che l’attore texano conosce la fama e conosce le trappole dello star system. Ma quando è troppo è troppo, deve aver pensato. Così – di fronte all’ennesimo post sui social che prendeva di mira LeBron James per le sue recenti parole sull’eccessiva negatività attorno al mondo del basket NBA – Foxx è intervenuto in prima persona. “Se LeBron trovasse la cura per il cancro, ci sarebbe qualcuno pronto a dirgli: ‘E per il diabete non fai niente?’. Quarantamila punti in più di venti stagioni NBA, caricandosi sulle spalle il peso di un’intera lega: la gente è veramente ingrata”, ha concluso Foxx, evidentemente convinto che un campione come James vada prima di tutto ammirato e goduto. Almeno finché restarà in campo a deliziarci. E potrebbe non essere ancora per molto.