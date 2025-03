NBA, Kerr sprona gli arbitri: "Dovrebbero chiamare più spesso le infrazioni di passi"

I suoi Warriors hanno vinto a Charlotte per 119-101, ma nella notte Steve Kerr è tornato su una vecchia polemica già portata a avanti in passato. Secondo il coach di Golden State, ex giocatore tra gli anni Novanta e i primi Duemila, gli arbitri della NBA non chiamerebbero con sufficiente prontezza e continuità le infrazioni di passi, facendo così arrabbiare sia i tifosi sugli spalti che i protagonisti sul campo

A volte basta un episodio, anche marginale, a far riaffiorare una vecchia polemica. È il caso del fallo tecnico preso da Steve Kerr durante il 3° quarto della sfida giocata nella notte e vinta dai suoi Warriors sul campo di Charlotte. Un episodio marginale, per l’appunto, perché non ha influito sull’andamento e tantomeno sul risultato della partita, ma che ha comunque riportato all’attenzione del coach di Golden State una sua vecchia battaglia. Il tecnico, infatti, è arrivato dopo le proteste per una infrazione di passiche, secondo Kerr, non era stata fischiata agli avversari. E dopo la partita il coach quattro volte campione NBA è tornato a parlare della questione relativa a tale infrazione data dagli arbitri della lega: “Non capisco perché non insegniamo ai nostri arbitri a chiamare le infrazioni di passi. Fanno un lavoro eccezionale su tutto il resto, ma in ogni partita vedo almeno cinque o sei infrazioni di passi che non vengono chiamate”.