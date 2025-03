I Mavs, letteralmente falcidiati dagli infortuni, in questo periodo stanno cercando di limitare al massimo le sessioni di allenamento in modo da preservare i pochi giocatori a roster che son o rimasti sani. E così Anthony Davis, fuori dallo scorso 8 febbraio subito dopo aver debuttato con la maglia di Dallas, per provare a recuperare la miglior condizione andrà ad allenarsi con la franchigia di G League affiliata, i Texas Legends

La situazione, a Dallas, è di quelle a dir poco disperate. La caterva di infortuni che ha colpito la squadra nelle scorse settimane e che ha di fatto privato Jason Kidd di quasi tutti i suoi giocatori chiave e di buona parte di quelli che avrebbero dovuto far parte delle rotazioni, infatti, ha posto il coaching staff in una posizione assai complicata. Già di norma, considerato il ritmo frenetico con cui si scende in campo, per le squadre NBA non è facile trovare spazi per allenarsi. E se, come nel caso dei Mavs, si può contare su un organico davvero ridotto all’osso, allora gli allenamenti possono diventare addirittura pericolosi. Per ridurre al minimo il rischio di altri infortuni, quindi, Dallas ha deciso di ridurre le sedute d’allenamento allo stretto necessario.