A Joe Ingles, veterano dalla lunga carriera in NBA, non capitava di partire in quintetto dall’ormai lontano 30 gennaio del 2022. L’occasione si è ripresentata nella notte per la partita contro New Orleans e per la famiglia dell’australiano è stata una serata speciale perché finalmente Jacob, il figlio di Ingles affetto da autismo, è riuscito a vedere una partita giocata dal padre

Il primo passo, davvero importante, Jacob Ingles l’aveva fatto già mercoledì scorso, quando aveva per la prima volta assistito a una partita della squadra del padre Joe. Per Jacob, che soffre di autismo e in precedenza non era mai riuscito a sedersi sulle tribune di una gara della NBA, però, la serata non era andata come forse si aspettava. Prima di tutto perché il padre, veterano ai margini delle rotazioni dei T’Wolves con 6 minuti di media giocati a partita, non era nemmeno sceso in campo e poi perché a vincere era stata la squadra avversaria, New Orleans. Tutto diverso, invece, nella notte, quando Minnesota si è presa una larga rivincita sconfiggendo i Pelicans per 134-93. Non solo, questa volta Ingles in campo ci è sceso eccome, partendo addirittura in quintetto.