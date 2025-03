L’ultima partita di Anthony Davis risaliva all’8 febbraio scorso, quando il suo ottimo debutto con la nuova maglia dei Mavs veniva rovinato dall’infortunio alla zona addominale che l’avrebbe tenuto fuori per oltre sei settimane. Nella notte, però, l’ex Lakers è tornato in campo per dare una mano alla squadra, nel frattempo falcidiata da una serie di altri infortuni, e per Dallas è arrivata una importante vittoria sul campo di Brooklyn

I tifosi dei Mavs, con ogni probabilità, avevano ancora negli occhi quei 31 minuti giocati da Anthony Davis al suo debutto con la nuova maglia, debutto bagnato da 26 punti, 16 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate. Una prestazione mostruosa e che prometteva bene, anzi benissimo in vista dell’avventura dell’ex Lakers a Dallas. A rovinare tutto, però, era arrivato l’infortunio alla zona addominale che avrebbe poi tenuto fuori il lungo per oltre un mese e mezzo. E in quel mese e mezzo coach Jason Kidd ha visto il roster a sua disposizione perdere pezzo dopo pezzo quasi tutti i suoi titolari e la squadra è inevitabilmente scivolata verso il basso nella classifica della Western Conference. Tuttavia, dopo tante difficoltà, nella notte è arrivata finalmente una buona notizia in casa Mavs. Nella vittoria 120-101 sul campo di Brooklyn si è rivisto Davis, partito in quintetto e autore di una prova da 12 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 26 minuti giocati. “Non avevo dubbi sul fatto che sarei tornato in questa stagione” ha dichiarato al termine della gara il diretto interessato, che con il suo rientro rinvigorisce le speranze di Dallas di agganciare il play-in a Ovest.