Indiana-Milwaukee alle 19 su Sky Sport NBA

Pacers e Bucks non si amano particolarmente, e non hanno nemmeno nessun interesse a nasconderlo. Da rivali divisionali si sono affrontate già numerose volte nel corso degli ultimi anni, in particolare nella passata stagione in cui la loro rivalità è sfociata anche in episodi della discordia come la "guerra per il pallone" dopo i 64 punti realizzati da Giannis Antetokounmpo per il suo massimo in carriera. Un'animosità che si è poi confermata anche ai playoff, quando però gli infortuni al greco e a Damian Lillard hanno inevitabilmente condizionato la serie portata a casa dai Pacers in sei partite. Un anno dopo, Indiana e Milwaukee si ritrovano di nuovo al primo turno dei playoff, rispettivamente con la quarta e la quinta testa di serie nella Eastern Conference - per una sfida di cui verrà trasmessa la gara-1 a partire dalle 19 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.