Un anno dopo, di nuovo con lo stesso obbiettivo, con molte certezze e qualche acciacco in più. Potrebbe essere questo il riassunto della situazione in casa Celtics, dove la corsa per confermarsi campioni NBA sta per partire dopo una regular season vissuta sotto molti versi giocando sempre con le marce basse. Complice anche la partenza lanciatissima di Cleveland, Boston si è di fatto ‘accontentata’ di un 2° posto a Est che non è mai stato in discussione, dosando le energie e gestendo senza troppi problemi gli infortuni, non ultimo quello di Jaylen Brown, che continua a rappresentare l’incognita maggiore per coach Joe Mazzulla. Già, perché per il resto, nonostante le marce basse di cui sopra, sono arrivate comunque 61 vittorie a riprova del valore complessivo della squadra. Squadra che ora si trova ad affrontare al primo turno Orlando, la cui stagione è stata invece segnata dalle tante assenze, ma che rimane un avversario dotato di risorse notevoli soprattutto nella propria metà campo.