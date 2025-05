L'evento mondano da sempre più chiacchierato, che unisce moda, arte e beneficenza nella cornice del Metropolitan Museum di New York, quest'anno ha voluto festeggiare e celebrare la creatività sartoriale afroamericana, e avrebbe dovuto avere come "presidente onorario" la superstar dei Lakers. L'infortunio alla sua ultima gara stagionale, la sconfitta in gara-5 contro Minnesota, lo ha però tenuto lontano dal red carpet. Ma non dai social: da dove ha lanciato un messaggio

L'honorary co-chair (lo possiamo tradurre come il presidente onorario) avrebbe dovuto essere LeBron James, non un titolo da poco per un evento che niente (o poco) ha a che vedere con lo sport e che invece è uno degli appuntamenti mondani più importanti al mondo, il Met Gala. Ma la superstar dei Lakers - che avrebbe affiancato tra i presidenti della prestigiosa serata organizzata ogni anno al Metropolitan Museum di New York la padrona di casa Anne Wintour ma anche l'amico Pharrell Williams, A$AP Rocky (con Rihanna, che ha rivelato la sua gravidanza), Colman Domingo e Lewis Hamilton - per via dell'infortunio al legamento riportato nella quinta e ultima gara di playoff contro Minnesota non ha potuto esserci, pur volendo mandare comunque un messaggio attraverso i suoi social. "Odio dover saltare un evento storico come questo", ha scritto LeBron, ricordando però "che a tenere il forte, come ha sempre fatto, ci sarà la mia bellissima regina": ovvero Savannah, la moglie del giocatore dei Lakers, che infatti era presente a New York con un appariscente vestito lungo color borgogna di Hanifa, con tanto di strascico, che non ha lasciato indifferenti.